Голый мужчина задержан полицией в центре Екатеринбурга

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Внимание жителей и гостей Екатеринбурга привлёк мужчина, который 3 мая прогуливался голым по центру города, сообщают «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Со слов очевидцев, из одежды на мужчине были только носки и обувь. Не стесняясь прохожих, он прогуливался по улице Вайнера, в подземном переходе ТЦ «Гринвич» и у магазина «Гипербола».
Наряд полиции, прибывший по вызову, задержал пешехода и доставил его в спецучреждение. Со слов представителей правоохранительных органов, мужчине 35 лет и он является жителем Свердловской области. Иная информация о личности задержанного отсутствует.
Ранее полиция Екатеринбурга начала проверку в отношении женщины, которая каждое утро выходила выбрасывать мусор обнажённой.
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