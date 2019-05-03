Голый мужчина задержан полицией в центре Екатеринбурга

Со слов очевидцев, из одежды на мужчине были только носки и обувь. Не стесняясь прохожих, он прогуливался по улице Вайнера, в подземном переходе ТЦ «Гринвич» и у магазина «Гипербола».

Наряд полиции, прибывший по вызову, задержал пешехода и доставил его в спецучреждение. Со слов представителей правоохранительных органов, мужчине 35 лет и он является жителем Свердловской области. Иная информация о личности задержанного отсутствует.

Ранее полиция Екатеринбурга начала проверку в отношении женщины, которая каждое утро выходила выбрасывать мусор обнажённой.