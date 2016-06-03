В Екатеринбурге служитель Храма-на-Крови был задержан с запрещенными веществами

Молодой человек был пойман с поличным за распространением наркотиков. Задержанный, являющийся студентом духовной семинарии, работал в данном приходе алтарником и звонарем.

Оперативники изъяли у 23-летнего задержанного сверток из белой бумаги. Экспертиза идентифицировала содержимое находки как 1,2 грамма марихуаны и синтетических наркотиков. Кроме того, удалось установить, что молодой человек продавал запрещенные вещества на территории прихода и за его пределами.

Эта находка послужила основанием для возбуждения уголовного дела в отношении задержанного. Известно, что мужчина, помимо службы в Храме-на-Крови, подрабатывал в церкви Большой Златоуст, а также организовал православное сообщество «Движение сердца» в родном городе Верхний Уфалей.