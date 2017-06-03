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Студенты из Серова украли со склада выпивку и закуску на 40 тысяч рублей (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Студенты из Серова украли со склада выпивку и закуску на 40 тысяч рублей (ФОТО)

3 июня 2017, 11:00Crazy News
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