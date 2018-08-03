Алиментщик из Екатеринбурга спрятался под кроватью от приставов

Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов и был приговорен к наказанию в виде 100 часов принудительных работ, которые он полностью выполнил.

В этот раз должник не пускал приставов в квартиру в течение четырех часов. Когда его мама открыла дверь, мужчина спрятался под кровать.

Ввиду того, что неплательщик алиментов затруднял законную деятельность приставов, на него подали заявление в суд для назначения административного наказания.

Видео Видео: E1.ru