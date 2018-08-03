Алиментщик из Екатеринбурга спрятался под кроватью от приставов

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31-летний житель Екатеринбурга, задолжавший своему ребенку 450 тысяч рублей алиментов, спрятался от судебных приставов под кроватью.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: E1.RU
Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за неуплату алиментов и был приговорен к наказанию в виде 100 часов принудительных работ, которые он полностью выполнил.
В этот раз должник не пускал приставов в квартиру в течение четырех часов. Когда его мама открыла дверь, мужчина спрятался под кровать.
Ввиду того, что неплательщик алиментов затруднял законную деятельность приставов, на него подали заявление в суд для назначения административного наказания.
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Видео: E1.ru
Кроме того, приставы приняли решение возбудить в отношении нарушителя закона уголовное дело за хроническое уклонение от алиментов. Мужчине грозит лишение свободы.
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