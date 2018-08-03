Коллекторы в Ростовской области отравились грибным супом пенсионерки

Погибшие находились во внедорожнике BMW. По предварительной версии следствия, причиной смерти мужчин стало отравление грибами.

Погибшие работали коллекторами. Перед тем, как их тела были найдены, они находились у пенсионерки, которая имела долги по кредиту.

Женщина рассказала, что собиратели долгов самовольно налили себе грибной суп, который стоял на плите.

85-летняя пенсионерка сообщила, что приготовила суп из самостоятельно собранных грибов. После того, как женщина попробовала суп, она почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь и была госпитализирована.

У коллекторов случился паралич, смерть наступила по причине остановки дыхания.