Пенсионер из Сухого Лога задержан у Кремля. Он стучал каской и требовал Путина

На видео видно как пенсионер стучит строительной каской в железные двери, после чего говорит, что ему отказано в приеме. У прохожих он поинтересовался, где ему увидеть Владимира Путина. Видео заканчивается тем, что к Рябцеву подходит человек в костюме и предлагает ему пройти в неизвестном направлении.