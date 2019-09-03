Пенсионер из Сухого Лога задержан у Кремля. Он стучал каской и требовал Путина
Сегодня, 20:25Crazy NewsФото: скриншот видео, опубликованного на YouTube
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Пенсионер Сергей Рябцев, который ранее грозился повеситься на дорожном знаке, был задержан в Москве у Кремля. Он требовал от президента спасти его от плохой экологии. Видеоролик он выложил на YouTube.
На видео видно как пенсионер стучит строительной каской в железные двери, после чего говорит, что ему отказано в приеме. У прохожих он поинтересовался, где ему увидеть Владимира Путина. Видео заканчивается тем, что к Рябцеву подходит человек в костюме и предлагает ему пройти в неизвестном направлении.
Сергей Рябцев регулярно устраивает акции протеста. Недавно он грозился повеситься на дорожном знаке у резиденции губернатора Свердловской области. Мужчина протестует против деятельности предприятия «Форэс».
Также недавно шихтовщик предприятия Рустам Корелин устроил пикет на Красной площади. Он требовал повышения зарплаты. После этого Корелина оштрафовали на 10 тысяч рублей, а с предприятия уволили.
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