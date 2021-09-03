Тагильский учитель, проспавший 1 сентября, переведен на работу во второй половине дня

Тагильский учитель, проспавший 1 сентября, переведен на работу во второй половине дня
Тагильский учитель, проспавший 1 сентября, переведен на работу во второй половине дня
Сегодня, 13:45Crazy NewsФото: pixabay.com
Вместо классного руководства у второклассников учителю школы № 100 предложили работу воспитателем «продлёнки». Теперь его рабочий день будет начинаться не утром. Если педагог сможет вернуть доверие детей и родителей, то ему дадут возможность снова стать учителем, рассказал TagilCity.ru директор школы Дмитрий Язовских.

Комиссия изучила ситуацию, которая произошла 1 сентября - учитель проспал классный час. Александру Алексееву предложили другую должность в школе, которая не потребует раннего подъема.

Преподавателю вынесено замечание, за ним закреплен наставник. Теперь он будет работать воспитателем в группе продленного дня. Работа вроде бы педагогическая, но в то же время не с 8 утра. Комиссия посчитала, что это не тянет на увольнение,объяснил в беседе с TagilCity.ru директор школы №100 Дмитрий Язовских.

Однако крест на карьере 21-летнего учителя не ставят: возобновление его преподавательской деятельности вероятно при возвращении доверия учеников, их родителей и коллег.

В перспективе он сможет вернуться к преподаванию, мы будем внимательно за ним смотреть. Надо же вернуть доверие родителей, учителей, а самое главное — детей, а это будет сложно сделать. Все зависит от него, заверил Дмитрий Язовских.

Напомним, в День знаний во 2А классе школы №100 пришлось подменять педагога. Молодой учитель проспал классный час из-за подготовки к нему ночью, позже он извинился перед родителями и учениками.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзив
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