Тагильский учитель, проспавший 1 сентября, переведен на работу во второй половине дня

Комиссия изучила ситуацию, которая произошла 1 сентября - учитель проспал классный час. Александру Алексееву предложили другую должность в школе, которая не потребует раннего подъема.
Преподавателю вынесено замечание, за ним закреплен наставник. Теперь он будет работать воспитателем в группе продленного дня. Работа вроде бы педагогическая, но в то же время не с 8 утра. Комиссия посчитала, что это не тянет на увольнение,объяснил в беседе с TagilCity.ru директор школы №100 Дмитрий Язовских.
Однако крест на карьере 21-летнего учителя не ставят: возобновление его преподавательской деятельности вероятно при возвращении доверия учеников, их родителей и коллег.
В перспективе он сможет вернуться к преподаванию, мы будем внимательно за ним смотреть. Надо же вернуть доверие родителей, учителей, а самое главное — детей, а это будет сложно сделать. Все зависит от него, заверил Дмитрий Язовских.
Напомним, в День знаний во 2А классе школы №100 пришлось подменять педагога. Молодой учитель проспал классный час из-за подготовки к нему ночью, позже он извинился перед родителями и учениками.