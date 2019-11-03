В Екатеринбурге сняли на видео «зависший в воздухе» трактор

Водитель уснул. Он поднял колеса, они просто крутились, рассказал автор видео.

Судя по видео, водитель занимался своими делами, в то время как трактор завис в воздухе, опираясь на ковш.

«Зависший в воздухе» трактор Видео Видео: Александр Уральский/Е1