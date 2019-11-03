В Екатеринбурге сняли на видео «зависший в воздухе» трактор
Сегодня, 13:21Crazy NewsФото: Александр Уральский/Е1
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В Екатеринбурге горожанин снял на видео как трактор крутит колесами в воздухе, а водитель сидит в кабине, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Водитель уснул. Он поднял колеса, они просто крутились, рассказал автор видео.
Судя по видео, водитель занимался своими делами, в то время как трактор завис в воздухе, опираясь на ковш.
«Зависший в воздухе» тракторВидео
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Видео: Александр Уральский/Е1
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что этот трактор не принадлежит муниципалитету.
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