В США женщина умудрилась родить двойняшек в разные годы
4 января 2016, 11:00Crazy NewsАлександра Логинова
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В роддоме Сан-Диего на свет появились двойняшки, у которых не совпадает не только день, но и год рождения.
Причина в том, что младенцы Джейлин и Луису Валенсия родились в новогоднюю ночь. Джейлин успела родиться в последнюю минуту 2015 года, а ее брат – спустя две минуты, уже в 2016 году.
Родители планировали роды на конец января, однако у матери двойняшек возникли осложнения. Врачи решили, что роды должны состояться как можно скорее. К счастью, дети родились здоровыми, став последними младенцами, родившимися в старом году, и одновременно первыми, появившимися на свет в новом, передает ТАСС.
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