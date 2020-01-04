Бездомный москвич устроил ночлежку в фитнес-клубе и отсудил у него 140 тысяч рублей

Бомж решил, что покупка абонемента в фитнес-клуб обойдется дешевле, чем аренда жилья. Он приобрел годовую карту стоимостью чуть больше 11 тысяч рублей. Он договорился с администрацией, что будет посещать фитнес ночью и заниматься «медитацией» на коврике. Пол года он регулярно посещал клуб и хранил вещи в личном шкафчике.

Однако из-за постоянных конфликтов с посетителями фитнес-клуба администрация приняла решение ограничить посещения мужчины с полуночи до семи утра. Потом его безлимитная карта была заблокирована, вскрыт ящик для хранения вещей и составлено несколько актов о нарушении договоренностей. Внутри шкафчика были обнаружены бутылки из-под спиртного, мусор и просроченная еда.

В связи с нарушениями своих прав, бездомный обратился в прокуратуру. В клубе начали проводиться проверки.

Через некоторое время бездомный приобрел абонемент, но уже в другом клубе той же сети. Он смог воспользоваться им только два раза. Он снова не оставил ситуацию и обратился с заявлением в суд и правоохранительные органы.