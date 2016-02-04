Бездомный в Америке получит 140 тысяч долларов за помощь в поимке беглого преступника
4 февраля 2016, 14:30Crazy News
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Бездомный мужчина по имени Мэтью Хэй-Чапмэн из Калифорнии помог американской Фемиде задержать беглого уроженца Ирана, которого в США сравнивают с самим Ганнибалом Лектером.
О его жестокости само за себя говорит сравнение с «дьяволом во плоти». Хусейна Найери, так по-настоящему зовут преступника, и его сокамерник Джонатан Тиу сбежали из тюрьмы Санта-Ане 22 числа прошлого месяца.
Так они и разгуливали дальше на свободе, если бы не Мэтью, который не обладает крышей над головой, но при этом обладает прекрасной фотографической памятью. Он мгновенно запомнил их на снимке. Заприметив знакомые лица в автофургоне, он записал их номера и передал их полиции.
В награду Мэтью получит 140 тыс. $, которые, по его признанию, помогут начать совершенно новую жизнь.
Такой успех можно только отпраздновать элитным алкоголем. Полный список продукции можно посмотреть и заказа по ссылке http://imperiya-alcogolya.ru/.
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