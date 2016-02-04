Безработного мужчину с 20 миллионами на руках ограбили в аэропорту Екатеринбурга

В аэропорту «Кольцово» накануне произошла неприятная история с участием больших денег и оружия. Безработный мужчина с чемоданом, с содержимым в 20 миллионов рублей, ожидал своего рейса в Сургут. Там он планировал купить на эту сумму шубы для своей родственницы. Женщина занимается предпринимательством.

Однако, когда мужчина находился на привокзальной площади аэропорта Екатеринбурга, к нему подошел неизвестный. Лицо мужчины было скрыто шарфом. Незнакомец был вооружен пистолетом. Он потребовал у мужчины отдать ему чемодан с деньгами. После того, как желаемое оказалось в его руках, преступник скрылся на автомобиле «ВАЗ». Пострадавший обратился к правоохранителям и сообщил про кражу.

Полицией были изъяты видеозаписи с камер наблюдения аэропорта. По данному факту было заведено уголовное дело. В данный момент преступник и авто объявлены в розыск.

На месте родственницы пострадавшего хочется верить, что данное нападение действительно имело место быть, а не стало красивой историей нечестного мужчины, решившего обогатиться на 20 миллионов. В любом случае, полиция занимается расследованием и, так или иначе, но истину установит.