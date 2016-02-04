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Безработного мужчину с 20 миллионами на руках ограбили в аэропорту Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Безработного мужчину с 20 миллионами на руках ограбили в аэропорту Екатеринбурга

4 февраля 2016, 10:50Crazy News
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