«Уральские пельмени» провели флешмоб против гриппа в Екатеринбурге
Сегодня, 09:15Crazy NewsФото: Уральские пельмени/vk.com/pelmeny_tv
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«Уральские пельмени» в Екатеринбурге раздали зрителям на концерте медицинские маски.
Сюжеты: Екатеринбург
«Уральские пельмени» выступили против гриппа и провели своеобразный флешмоб на своем концерте. Напомним, что в Свердловской области из-за эпидемии введено ограничение на проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.
Зрители поддержали артистов и призвали горожан носить маски не только на концерте, но и в иных общественных местах.
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Видео: Уральские пельмени/vk.com/pelmeny_tv
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