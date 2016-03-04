Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Шокирующая трапеза: пьяная семья из Карпинска устроила пожар, пока варила дворняжку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Шокирующая трапеза: пьяная семья из Карпинска устроила пожар, пока варила дворняжку

4 марта 2016, 16:30Crazy NewsТимофей Данилов
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»