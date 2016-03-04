Шокирующая трапеза: пьяная семья из Карпинска устроила пожар, пока варила дворняжку

Запах гари почувствовали соседи погорельцев. Достучаться до хозяев не удалось - вызвали пожарных и выломали дверь. Хозяйка квартиры в тот момент уже задохнулась от дыма.

Оказалось, что на кухне загорелась кастрюля. Соседи смогли потушить пламя. Судя по всему, живодеры решили отдохнуть, пока мясо животного варится, и уснули. В шкафу прибывшие пожарные нашли двух щенков, которых убитая собака недавно родила. Они тоже задохнулись от дыма.

На следующий день сожитель погибшей хозяйки пришел в сознание и признался, что накануне они употребляли спиртные напитки.

Причины пожара устанавливаются. Есть версия, что кастрюля загорелась из-за большого слоя гари и жира.