Шокирующая трапеза: пьяная семья из Карпинска устроила пожар, пока варила дворняжку
4 марта 2016, 16:30Crazy NewsТимофей Данилов
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В Карпинске женщина и её сожитель убили и расчленили собственную собаку. Приступить к жуткому обеду семья изуверов не успела – на кухне начался пожар.
Запах гари почувствовали соседи погорельцев. Достучаться до хозяев не удалось - вызвали пожарных и выломали дверь. Хозяйка квартиры в тот момент уже задохнулась от дыма.
Оказалось, что на кухне загорелась кастрюля. Соседи смогли потушить пламя. Судя по всему, живодеры решили отдохнуть, пока мясо животного варится, и уснули. В шкафу прибывшие пожарные нашли двух щенков, которых убитая собака недавно родила. Они тоже задохнулись от дыма.
На следующий день сожитель погибшей хозяйки пришел в сознание и признался, что накануне они употребляли спиртные напитки.
Причины пожара устанавливаются. Есть версия, что кастрюля загорелась из-за большого слоя гари и жира.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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