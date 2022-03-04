В Тагиле «гражданин СССР» проявил агрессию во время отключения света из-за долгов

Четверо жителей Нижнего Тагила накопили долги за коммунальные услуги, мотивируя отказ от оплаты принадлежностью к «гражданам СССР». Когда сотрудники энергосбытовой компании пришли отключать электричество из-за долга к одному из таких должников, мужчина агрессивно вел себя и мешал электромонтеру.

Владелец квартиры на улице Гвардейской всячески пытался препятствовать работе электромонтера, когда тот пришел отключать незаконное присоединение к электросетям. Ранее тагильчанину ограничили подачу электроэнергии из-за долгов свыше 10 тысяч рублей. Однако вместо оплаты оказанных услуг мужчина решил самостоятельно подключиться обратно. Нежелание платить за коммунальные услуги он мотивирует тем, что «принадлежит к другому государству». Подобные «граждане СССР» для Нижнего Тагила не редкость. На текущий момент в Нижнем Тагиле службой экономической безопасности АО «НТЭСК» установлены четыре таких собственника, отказывающихся от оплаты коммунальных услуг. Эти «граждане СССР» задолжали гарантирующему поставщику от 13 до 20 тысяч рублей каждый. Всем четверым нарушителям платежной дисциплины было ограничено электроснабжение, пояснили в компании. Однако они самовольно подключились к электросетям, что было зафиксировано сотрудниками НТЭСК во время плановой проверки. В ходе повторного отключения электроэнергии один из так называемых «граждан СССР» проявил агрессию. В следующий раз к должникам, прикрывающимся подобными предлогами, планирует навестить не только представитель сбытовой компании, но и полиция. Документы направлены в МВД для привлечения нарушителей к административной ответственности. Им грозит штраф от 10 до 15 тысяч рублей. Несмотря на то, что данные граждане живут «в несуществующем государстве», последствия от неуплаты задолженности их ждут вполне реальные. Помимо размера основного долга «гражданам СССР» придется оплатить пени, судебные издержки и работы по ограничению-возобновлению электроснабжения,пояснили TagilCity.ru в компании. В полиции Нижнего Тагила подтвердили участие правоохранителей в посещении должников, которые не платят за услуги ЖКХ, мотивируя это отсутствием передачи земель СССР во владение Российской Федерации и другими тезисами этого движения: Сотрудники полиции присутствуют исключительно для обеспечения порядка и предупреждения возможных конфликтных ситуаций, рассказали редакции в тагильской полиции. Некоторые тагильчане, которые считают себя «гражданами СССР», имеют многотысячные долги не только за коммунальные услуги, но и по кредитам в банках. Из-за такой платежной дисциплины с этих людей взыскивают средства в судебном порядке, в том числе вычитая из пенсии. Еще в 2019 году у тагильских приставов была информация о долгах минимум на 6,5 млн рублей от тагильчан. называющих себя «граждане СССР» (признана экстремистской организацией). «Президентом» себя называл Сергей Тараскин. В 2008 году он открыл в Зеленограде стоматологическую клинику. Позднее он заявил, что является «врио президента СССР». Вскоре у него начали появляться последователи, для которых он в соцсетях размещал «указы о возрождении КГБ и СМЕРШ». В 2018 году в его квартире сотрудниками ФСБ были проведены обыски. Они изъяли аудио- и видеоматерилы, уставные документы, печати и типографию, касающуюся деятельности организации. Сам Тараскин был задержан. Его обвинили в создании экстремистской организации.

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