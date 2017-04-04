Свердловчанка получила 120 часов обязательных работ за разорванный паспорт сожителя
4 апреля 2017, 13:45Crazy News
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Мировой суд Верхотурского района Свердловской области на основании доказательств, представленных прокуратурой, вынес обвинительный приговор гражданке, которая разорвала паспорт своего сожителя.
Она признана виновной в умышленной порче официальных документов.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, в феврале женщина, из-за конфликта со своим сожителем, умышленно разорвала его паспорт. Виновная приговорена к обязательным работам в размере 120 часов.
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