Свердловчанка получила 120 часов обязательных работ за разорванный паспорт сожителя

Она признана виновной в умышленной порче официальных документов.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, в феврале женщина, из-за конфликта со своим сожителем, умышленно разорвала его паспорт. Виновная приговорена к обязательным работам в размере 120 часов.