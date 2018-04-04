Продолжение м/ф «Простоквашино» официально вышло в России (ВИДЕО)

По сюжету первой серии перезапуска «Возвращение в Простоквашино» Дядя Фёдор едет в гости к друзьям – Матроскину и Шарику, которые по-прежнему живут в Простоквашино. Там главные герои встречаются с почтальоном Печкиным. Среди новых героев - сестра Дяди Фёдора Вера Павловна, она также появляется в первой серии продолжения.





Кота Матроскина озвучивает сын Олега Табакова – Антон Табаков. Почтальон Печкин говорит голосом российского актёра Ивана Охлобыстина.





Мультфильм собрал неоднозначные отзывы от пользователей социальных сетей. Одни скучали по любимым героям детства, другие не оценили современную версию известного советского мультфильма, который впервые вышел на экраны в 1978 году.