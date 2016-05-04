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После Пасхи в Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли жителей Вагонки яйцами (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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После Пасхи в Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли жителей Вагонки яйцами (ФОТО)

4 мая 2016, 14:35Crazy NewsПавел Щербина
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