После Пасхи в Нижнем Тагиле неизвестные обстреляли жителей Вагонки яйцами (ФОТО)
Инцидент, свидетелем которого стал журналист TagilCity.ru, произошёл 2 мая. На следующий день после того, как православные отмечали Пасху.
Двигаясь по тротуару по проспекту Дзержинского журналист TagilCity.ru обратил внимание на то, что асфальт перед ним усеян скорлупой, рядом растекались яйца. Впереди выражал негодование тагильчанин.
В этом подъезде что, дети живут? Кто яйцами кидается? -- спросил тагильчанин у жительницы дома №47 по пр. Дзержнского, выглянувшей на шум.
Та ответила, что не знает о детях в подъезде. Тагильчанин отошёл подальше и при помощи влажных салфеток старался привести в порядок обувь, испорченную попавшим на неё яичным желтком. Журналист TagilCity.ru уточнил, планирует ли тагильчанин обращаться в полицию.
Какая полиция? Я лучше пива пойду куплю ответил пострадавший тагильчанин.
На это столько времени уйдет, всё равно никого не найдут и ничего не докажут объяснили подобную позицию супруга пострадавшего и товарищ, сопровождавшие его в пути.
Если с порчей прогулочных кед ещё можно смириться, то что делать в том случае, если из-за чьей-то шалости была испорчена какая-нибудь дорогостоящая вещь?
Данные действия подпадают под статьи КоАП РФ 20.1 (мелкое хулиганство) и 7.17 (повреждение чужого имущества). Если правонарушитель не достиг 16-летнего возраста, ответственность за его поступки понесут родители рассказали в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
Также полицейские отметили, что заявлений в полицию по этому поводу не поступало. Таким образом, пока для хулиганов не предвидится никаких правовых последствий.
© Эрик Х., TagilCity.ru