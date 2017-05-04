Жительница поселка в Свердловской области рассказала, как ее дети собирают конфеты с могил (ФОТО)
4 мая 2017, 10:10Crazy News
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Жительница поселка Двуреченск, находящегося под Екатеринбургом, рассказала в соцсетях, как ее дети собирают конфеты с могил.
Женщина без стеснения пишет на своей странице в соцсети, как ее дети ждали поездки на кладбище, где дочка смогла насобирать целый мешок шоколадных конфет, а сын отнес часть сладостей в детский сад угостить друзей.
Как пишет Лайф, после данного поста женщина подверглась нападкам со стороны общественности.
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Фото: Лайф
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