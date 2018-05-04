Сотрудница почты России выносила цветы из подъезда на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Тагильчанка по имени Анастасия рассказала о том, что это не первый случай.

Возмущённые жильцы, поняв, куда пропадают цветы из их благоустроенного подъезда, обратились в почтовое отделение №51 по улице Ильича, 33, которое обслуживает дом.

По всей видимости, именно после разговора с начальством женщине пришлось вернуть цветы обратно в подъезд. В разговоре с TagilCity.ru жильцы признались, что наверняка женщина-почтальон уже пожалела о содеянном.

В комментариях группы «Чёрный список Тагила» пользователи шутят, что украденные цветы приживаются лучше. Другие тагильчане предположили, что женщина взяла их, чтобы поменять грунт и полить.