Сотрудница почты России выносила цветы из подъезда на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Сотрудница почты России из почтового отделения №51 выносила цветы из подъезда дома по улице Тельмана, 37. Об этом рассказали сами жильцы дома, которые смогли запечатлеть женщину с помощью камер видеонаблюдения.

Тагильчанка по имени Анастасия рассказала о том, что это не первый случай.



Возмущённые жильцы, поняв, куда пропадают цветы из их благоустроенного подъезда, обратились в почтовое отделение №51 по улице Ильича, 33, которое обслуживает дом.



По всей видимости, именно после разговора с начальством женщине пришлось вернуть цветы обратно в подъезд. В разговоре с TagilCity.ru жильцы признались, что наверняка женщина-почтальон уже пожалела о содеянном.



В комментариях группы «Чёрный список Тагила» пользователи шутят, что украденные цветы приживаются лучше. Другие тагильчане предположили, что женщина взяла их, чтобы поменять грунт и полить.