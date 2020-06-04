В Екатеринбурге работникам Кировского посоветовали не ходить на работе «по-большому»

В объявлении сказано, чтобы сотрудники ходили "по-большому" дома и выработали режим.

По словам сотрудника магазина, недавно туалет засорился. Однако вместо ремонта техники, руководство запретило сотрудникам справлять нужду «по большому». Сотрудникам приходится терпеть.

Пока что терпим, но скоро пикетировать пойдем к зданию руководства Кировского. Тут рядом кусты есть, наверное, скоро придется туда ходить, сообщил в группе «Лампа» подписчик.