В Екатеринбурге работникам Кировского посоветовали не ходить на работе «по-большому»
Сегодня, 17:52Crazy NewsФото: telegram-канал Екатеринбург №1
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В Екатеринбурге в одном из супермаркетов «Кировский» в туалете для персонала появилось объявление, советующее ходить «по большому» дома. Об этом рассказал один из подписчиков группы «Лампа» во «Вконтакте».
Сюжеты: Екатеринбург
В объявлении сказано, чтобы сотрудники ходили "по-большому" дома и выработали режим.
По словам сотрудника магазина, недавно туалет засорился. Однако вместо ремонта техники, руководство запретило сотрудникам справлять нужду «по большому». Сотрудникам приходится терпеть.
Пока что терпим, но скоро пикетировать пойдем к зданию руководства Кировского. Тут рядом кусты есть, наверное, скоро придется туда ходить, сообщил в группе «Лампа» подписчик.
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