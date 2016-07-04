Жительница Екатеринбурга с компанией мужчин избила охранника магазина, который поймал её на краже продуктов (ВИДЕО)

Инцидент произошел вечером в одном из магазинов на улице Советская. Женщина набрала в сумку интересующие её продукты и алкогольные напитки. После этого она прошла мимо кассы и направилась к выходу.

Только на улице воровку настиг охранник магазина. Показывать содержимое сумки женщина отказалась. Тогда сотрудник супермаркета пошел обратно в помещение, чтобы нажать тревожную кнопку и вызвать полицейских. Злоумышленница воспользовалась ситуацией и сбежала.

Тем не менее, охраннику удалось догнать женщину. В момент задержания она несколько раз ударила его по голове и укусила за руку. Прибывшие сотрудники службы быстрого реагирования отпустили воровку по согласованию со старшим смены. Все украденные продукты вернули в магазин.

Однако через несколько часов отпущенная нарушительница вернулась в супермаркет в компании двух мужчин. Она выманила охранника на улицу под предлогом освободить полную урну. На улице на него напали спутники женщины. Охранник отбился от обидчиков и попытался закрыть дверь в магазин, однако налетчики смогли её открыть и проникнуть в торговый зал, где и продолжилась потасовка.

Администрация магазина написала в полицию два заявления – о мелкой краже и конфликте. Правоохранительные органы проводят проверку по данному происшествию.