В Екатеринбурге у резиденции губернатора активист грозил повеситься на дорожном знаке

Мужчина протестовал против предприятия «Форэс» и бизнесмена Сергея Шмотьева. По словам пенсионера, суд обязал его выплачивать компании по 100 рублей в месяц. В знак протеста пенсионер привязал к шее веревку и набросил ее на дорожный знак.

В компании «Форес» пояснили, что пенсионер в марте 2018 года опубликовал ролик, порочащий репутацию компании. По решению суда пенсионер должен был опубликовать опровержение в течение 20 дней. За каждый день просрочки была назначена выплата в 100 рублей.