В Екатеринбурге у резиденции губернатора активист грозил повеситься на дорожном знаке
Сегодня, 20:11Crazy NewsФото: скрин видео, опубликованного на канале YouTube
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Пенсионер из Сухого Лога 4 июля вышел на акцию протеста к резиденции губернатора Свердловской области, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина протестовал против предприятия «Форэс» и бизнесмена Сергея Шмотьева. По словам пенсионера, суд обязал его выплачивать компании по 100 рублей в месяц. В знак протеста пенсионер привязал к шее веревку и набросил ее на дорожный знак.
В компании «Форес» пояснили, что пенсионер в марте 2018 года опубликовал ролик, порочащий репутацию компании. По решению суда пенсионер должен был опубликовать опровержение в течение 20 дней. За каждый день просрочки была назначена выплата в 100 рублей.
Напомним, что ранее на Красной площади на акцию протеста против компании выходил шихтовщик Рустам Корелин, за что был оштрафован на 10 тысяч рублей, а через некоторое время уволен с предприятия.
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