«Дух коллективизма»: в туалете УрГАХУ пропали перегородки

В одном из туалетов Уральской Государственной архитектурной академии убрали перегородки. Об этом рассказал преподаватель УрГАХУ Леонид Салмин на своей странице в Facebook.

По словам преподавателя, фото ему прислала коллега. Леонид Салмин отметил, что университет готовит архитекторов, дизайнеров и художников — это все, что нужно знать о среде проектно-художественного образования. Честному преподавателю или студенту нечего скрывать от своих товарищей. Дух коллективизма — наше все, написал Салмин. В комментариях под фотографией преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров написал, что дизайн туалета воплощает идею о том, что людям нужно быть ближе друг другу, а также идею сплоченности. Напомним, ранее в Екатеринбурге в одном из супермаркетов «Кировский» в туалете для персонала появилось объявление, в котором сотрудникам советовалось ходить «по большому» дома. Произошло это после засорения туалета. В Екатеринбурге работникам Кировского посоветовали не ходить на работе «по-большому»

