«Дух коллективизма»: в туалете УрГАХУ пропали перегородки

По словам преподавателя, фото ему прислала коллега. Леонид Салмин отметил, что университет готовит архитекторов, дизайнеров и художников — это все, что нужно знать о среде проектно-художественного образования.
Честному преподавателю или студенту нечего скрывать от своих товарищей. Дух коллективизма — наше все, написал Салмин.
В комментариях под фотографией преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров написал, что дизайн туалета воплощает идею о том, что людям нужно быть ближе друг другу, а также идею сплоченности.
Напомним, ранее в Екатеринбурге в одном из супермаркетов «Кировский» в туалете для персонала появилось объявление, в котором сотрудникам советовалось ходить «по большому» дома. Произошло это после засорения туалета.