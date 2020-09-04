«Дух коллективизма»: в туалете УрГАХУ пропали перегородки

«Дух коллективизма»: в туалете УрГАХУ пропали перегородки

Сегодня, 20:46Crazy NewsPhoto: страница Facebook Леонида Салмина
В одном из туалетов Уральской Государственной архитектурной академии убрали перегородки. Об этом рассказал преподаватель УрГАХУ Леонид Салмин на своей странице в Facebook.

По словам преподавателя, фото ему прислала коллега. Леонид Салмин отметил, что университет готовит архитекторов, дизайнеров и художников — это все, что нужно знать о среде проектно-художественного образования.

Честному преподавателю или студенту нечего скрывать от своих товарищей. Дух коллективизма — наше все, написал Салмин.

В комментариях под фотографией преподаватель журфака УрФУ Валерий Амиров написал, что дизайн туалета воплощает идею о том, что людям нужно быть ближе друг другу, а также идею сплоченности.

Напомним, ранее в Екатеринбурге в одном из супермаркетов «Кировский» в туалете для персонала появилось объявление, в котором сотрудникам советовалось ходить «по большому» дома. Произошло это после засорения туалета.

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