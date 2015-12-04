Бизнес-план года: в Нижнем Тагиле мужчина расплатился за телефон купюрой из магазина приколов, а потом пытался сдать его в скупку

Зайдя в салон сотовой связи на Ленинградском проспекте, он заявил консультанту о своем намерении приобрести телефон. Изучив ассортимент, он остановил свой выбор на модели стоимостью 3180 рублей. Дождавшись, пока девушка упакует телефон, он бросил на прилавок свёрнутую пятитысячную купюру и со словами: «Сдачи не надо», покинул магазин. Продавец если и обрадовалась, то ненадолго. Купюра оказалась фальшивой, с надписью «банк приколов».

Спустя час этот молодой человек зашел в другой офис этого же салона связи, но уже на проспекте Вагоностроителей. Там он попытался сдать на комиссию новый телефон, но его ждало разочарование. Проверив мобильник по своим базам, продавцы заявили, что он краденый. Тогда молодой человек сказал, что ему надо покурить и, оставив телефон в салоне, скрылся.

Сотрудники полиции Нижнего Тагила, вооружившись видеозаписями с камер наблюдения, довольно быстро установили личность мошенника. Им оказался 27-летний житель Дзержинского района, уже известный полиции. Ранее он был судим за угон автомобиля, кражи и преступления, связанные с продажей наркотиков.

Вскоре молодой человек был найден и доставлен в отделение милиции. Там он во всём сознался. Сейчас ему грозит до двух лет тюрьмы.

Наступившая зима, похоже, способствовала активизации различного рода мошенников. Совсем недавно телефонные мошенники обманули пенсионерку, а молодая девушка пыталась мошенничать в интернете.