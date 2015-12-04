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Бизнес-план года: в Нижнем Тагиле мужчина расплатился за телефон купюрой из магазина приколов, а потом пытался сдать его в скупку
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Бизнес-план года: в Нижнем Тагиле мужчина расплатился за телефон купюрой из магазина приколов, а потом пытался сдать его в скупку

4 декабря 2015, 11:50Crazy NewsДенис Таратонов
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