В Крыму новорожденных мальчиков предложили называть Генераторами

Чрезвычайная ситуация породила не только проблемы, но и шутки, - отметил он. - Нас теперь называют не ватниками, а мегаваттниками. Слышал от людей в очереди фразы: «Дайте нам двести ватт колбасы». Потому что в ваттах и мегаваттах сегодня разбираются абсолютно все. Девочек называют Светами. В Госсовете возникло совершенно оригинальное предложение мальчиков называть Генераторами. Например, Генератор Иванович. Сокращенно Гера.