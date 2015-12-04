В Крыму новорожденных мальчиков предложили называть Генераторами
4 декабря 2015, 17:15Crazy NewsMaurice
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Крымские власти выступили с оригинальным предложением: называть новорожденных мальчиков в духе нынешнего времени Генераторами.
Об этом заявил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.
Чрезвычайная ситуация породила не только проблемы, но и шутки, - отметил он. - Нас теперь называют не ватниками, а мегаваттниками. Слышал от людей в очереди фразы: «Дайте нам двести ватт колбасы». Потому что в ваттах и мегаваттах сегодня разбираются абсолютно все. Девочек называют Светами. В Госсовете возникло совершенно оригинальное предложение мальчиков называть Генераторами. Например, Генератор Иванович. Сокращенно Гера.
Напомним, в связи с энергодефицитом в Крыму многие учреждения и частные домовладения используют для освещения помещений дизельные генераторные установки.
Облегчить ситуацию должен пуск первой очереди энергомоста с Кубани.
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