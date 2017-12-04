Еще один атлет из Екатеринбурга принял участие в шоу «Русский ниндзя» (ВИДЕО)

27-летний Сергей Армяновский из Екатеринбурга поучаствовал в экстремальном шоу на Первом канале «Русский ниндзя».

Сергей участвовал во втором отборочном туре и успешно прошел все испытания полосы препятствий, попав в полуфинал шоу. Однако до финала он так и не добрался.





Молодой человек работает тренером по фитнесу, имеет военное образование. По словам екатеринбуржца, в шоу он участвовал из-за «медийного интереса» и «самоутверждения».



Выступление с Сергеем начинается с 3 минуты.



Напомним, ранее в шоу пробовал свои силы другой екатеринбуржец, однако он не смог пройти полосу препятствий и поэтому не попал в полуфинал.





Видео: youtubе