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Новости Нижнего Тагила

Еще один атлет из Екатеринбурга принял участие в шоу «Русский ниндзя» (ВИДЕО)

4 декабря 2017, 11:00Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,спорт,шоу,препятствия,Первый канал,телевидение

27-летний Сергей Армяновский из Екатеринбурга поучаствовал в экстремальном шоу на Первом канале «Русский ниндзя».

Сергей участвовал во втором отборочном туре и успешно прошел все испытания полосы препятствий, попав в полуфинал шоу. Однако до финала он так и не добрался.

Молодой человек работает тренером по фитнесу, имеет военное образование. По словам екатеринбуржца, в шоу он участвовал из-за «медийного интереса»  и «самоутверждения».

Выступление с Сергеем начинается с 3 минуты.

Напомним, ранее в шоу пробовал свои силы другой екатеринбуржец, однако он не смог пройти полосу препятствий и поэтому не попал в полуфинал.

Видео: youtubе

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