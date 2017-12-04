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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка удивила жюри на музыкальном шоу в Москве (ВИДЕО)

4 декабря 2017, 13:00Добавить новость
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Певица Мария Кацева из Екатеринбурга приняла участие в музыкальном проекте «Успех».

Члены жюри шоу, а именно Филип Киркоров, Нюша и рэпер Гнойный, оценили выступление Марии.

Мария Кацева исполнила композицию «Розы» Дианы Арбениной, а в качестве соперника выбрала фаворитку шоу - Софью Бабич. Выбор такого сильного соперника оценил рэпер Гнойный. Нюша отметила музыкальные данные девушки и ее выступление в целом.

Среди других участников девушка также выделилась своим необычным внешним видом. По ее словам, сочетание в ней мужского и женского помогает ей в жизни.

Однако в результате зрительского голосования, екатеринбурженка проиграла своей сопернице: чуть больше половины голосов были отданы Софье Бабич, сообщает «Е1».

Фрагмент выступления Марии на видео начинается с 1:00:30.

Видео: шоу «Успех»

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