Екатеринбурженка удивила жюри на музыкальном шоу в Москве (ВИДЕО)

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Члены жюри шоу, а именно Филип Киркоров, Нюша и рэпер Гнойный, оценили выступление Марии.





Мария Кацева исполнила композицию «Розы» Дианы Арбениной, а в качестве соперника выбрала фаворитку шоу - Софью Бабич. Выбор такого сильного соперника оценил рэпер Гнойный. Нюша отметила музыкальные данные девушки и ее выступление в целом.



Среди других участников девушка также выделилась своим необычным внешним видом. По ее словам, сочетание в ней мужского и женского помогает ей в жизни.



Однако в результате зрительского голосования, екатеринбурженка проиграла своей сопернице: чуть больше половины голосов были отданы Софье Бабич, сообщает «Е1».



Фрагмент выступления Марии на видео начинается с 1:00:30.





Видео: шоу «Успех»