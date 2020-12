Екатеринбуржец разместил объявление об услуге бесплатного мохнатого друга

Житель Екатеринбурга предложил услугу друга с котом, собакой и крысой. Объявление он разместил на Авито.

Он написал, что готов бесплатно дать подержать своих кота, крысу и собаку тем, у кого трудности в жизни. Екатеринбуржец отмечает, что алкоголем проблемы не решить. Если тебе плохо, грустно, одиноко, все валится из рук, думаешь все пропало, началась чёрная полоса, поругался с другом или подругой, друзьями, близкими. Все наладится, вместе все преодолеем, из всего найдем выход. У меня есть кот, крыса, собака, дам тебе подержать их, они друзья!!! Денег не надо, просто будь счастлив!значится в тексте объявления.

