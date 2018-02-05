Кот-мышелов премьер-министра Великобритании может быть уволен из-за лени

Для борьбы с мышами и крысами, которые водятся в правительственных учреждениях Великобритании, в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит завели кота по кличке Ларри. Судя по последним отчётам, мышелов плохо справляется со своими обязанностями.

По имеющейся информации, Ларри упустил 29 мышей на вверенной территории. В резиденции даже начали говорить о целом нашествии мышей, сообщают «Новые Известия». Вместо того чтобы ловить грызунов, он играет с ними или вовсе игнорирует. Поэтому для их отлова сотрудники премьер-министра вынуждены приглашать специальные службы.

Не только должность Ларри может оказаться вакантной. Котов-мышеловов давно ищут в британском парламенте и городской ассамблее Лондона. Мыши в этих правительственных учреждения Англии имеют наглость появляться перед туристами или высокими государственными чинами.