Парень сделал предложение девушке на концерте Полины Гагариной в Екатеринбурге (ФОТО)

Предварительно он попросил у организаторов разрешения выйти на сцену. О решении девушки Полина Гагарина объявила в своём Instgram. Она написала:

Она сказала «Да»! Вчера в Екатеринбурге было много сюрпризов! Было так уютно, громко... и легко! Екатеринбург, с вами всегда легко и очень хорошо! Вы умеете любить и это взаимно.