Парень сделал предложение девушке на концерте Полины Гагариной в Екатеринбурге (ФОТО)
5 февраля, 09:30Crazy News
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В столице Урала на концерте Полины Гагариной один из зрителей сделал своей девушке предложение.
Сюжеты: Екатеринбург
Предварительно он попросил у организаторов разрешения выйти на сцену. О решении девушки Полина Гагарина объявила в своём Instgram. Она написала:
Она сказала «Да»! Вчера в Екатеринбурге было много сюрпризов! Было так уютно, громко... и легко! Екатеринбург, с вами всегда легко и очень хорошо! Вы умеете любить и это взаимно.
Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)Фев 4, 2018 at 3:28 PST
Концерт российской звезды прошёл 3 февраля во Дворце молодёжи.
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