Медведи раньше обычного вышли из зимней спячки в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

Уже не первый год медведи в зоопарке Екатеринбурга просыпаются раньше, чем принято. Для только что проснувшихся обитателей зоопарка нужна щадящая диета, так как их организм должен перестроиться после спячки. Пока медведи бодрствуют лишь несколько часов в дневное время, но вскоре они адаптируются и полностью восстановятся после сна.