Медведи раньше обычного вышли из зимней спячки в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)
5 марта 2017, 10:00Crazy News
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В Екатеринбургском зоопарке сообщили, что из-за раннего потепления из зимней спячки вышли медведи.
Сюжеты: Екатеринбург
«Косолапые» пока не спешат выходить из берлог, однако уже рычат и требуют еду, сообщает Е1.
Уже не первый год медведи в зоопарке Екатеринбурга просыпаются раньше, чем принято. Для только что проснувшихся обитателей зоопарка нужна щадящая диета, так как их организм должен перестроиться после спячки. Пока медведи бодрствуют лишь несколько часов в дневное время, но вскоре они адаптируются и полностью восстановятся после сна.
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