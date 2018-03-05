«Кто-то роет тоннели в Латвию»: душевнобольной американец задержан в центре Москвы

На Красной Площади 3 марта в Москве был задержан житель Соединённых Штатов Америки, пытающийся убедить окружающих, что кто-то роет тоннели в Латвию.
Неадекватного человека прохожие заметили 3 марта около 19:30 часов. На место были вызваны врачи. Установлено, что мужчина является уроженцем США. Специалисты также выявили у него шизотипическое расстройство, но госпитализация произведена не была.
О случившемся сообщили в посольство США. Сотрудники ведомства проконтролируют то, как мужчине в России будет оказываться необходимая помощь, передает издание «Московский Комсомолец».