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Новости Нижнего Тагила

«Кто-то роет тоннели в Латвию»: душевнобольной американец задержан в центре Москвы

5 марта 2018, 08:30Добавить новость
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На Красной Площади 3 марта в Москве был задержан житель Соединённых Штатов Америки, пытающийся убедить окружающих, что кто-то роет тоннели в Латвию.

Неадекватного человека прохожие заметили 3 марта около 19:30 часов. На место были вызваны врачи. Установлено, что мужчина является уроженцем США. Специалисты также выявили у него шизотипическое расстройство, но госпитализация произведена не была.

О случившемся сообщили в посольство США. Сотрудники ведомства проконтролируют то, как мужчине в России будет оказываться необходимая помощь, передает издание «Московский Комсомолец».

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