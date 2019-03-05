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Житель Екатеринбурга планирует проехать на самокате 15 000 километров до Дубая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Buildings 1839726 1920

Житель Екатеринбурга планирует проехать на самокате 15 000 километров до Дубая

Сегодня, 09:02Crazy NewsФото: pixabay.com
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