Житель Екатеринбурга планирует проехать на самокате 15 000 километров до Дубая
Сегодня, 09:02Crazy NewsФото: pixabay.com
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Житель Екатеринбурга планирует проехать 15 000 километров до Дубая на самокате, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннесса.
Сюжеты: Екатеринбург
20-летний Владислав Белозеров вместе с друзьями планирует поставить новый мировой рекорд. Житель Екатеринбурга собирается проехать 15 000 километров на самокате. Конечная точка маршрута – Дубай.
Маршрут примерный уже есть. Из Екатеринбурга в Петербург, потом в Крым, Армению, Грузию, Турцию, Иран и оттуда уже до Дубая,говорит Владислав.
Помимо цели попасть в Книгу рекордов Гиннесса, житель Екатеринбурга планирует посмотреть Россию, посетить культурные и исторические места. Во время путешествия он будет вести свой видеоблог. Начать путешествие Владислав планирует летом, сейчас он ищет инвестора, он уже выслал предложение о сотрудничестве производителю самокатов, пишет Е1.
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