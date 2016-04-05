Жители Екатеринбурга переименовали столицу области в «Грязьбург» (ФОТО)
С сегодняшнего утра на въезде в Екатеринбург на Полевском тракте появилась информативная табличка. Она предупреждает гостей уральской столицы о том, в каком плачевном состоянии сейчас находится город.
Сами жители провозглашенного «Грязьбурга» согласны с новым названием столицы Свердловской области. Говорят, что табличка абсолютно точно отражает ситуацию в городе: улицы покрыты толстым слоем грязи, на дорогах – огромные лужи. И такой городской пейзаж можно наблюдать каждую весну.
ФОТО: портал Е1.RU
«Голос народа» можно встретить и на улицах Нижнего Тагила. Тагильчане соревнуются в креативе, предлагая новые названия тем улицам, которым явно требуется капитальный ремонт.
В сентябре прошлого года улицу Носова назвали «лицом» мэра. А через месяц указатель «рай-дорога» или «Путинштрассе» появился в районе железнодорожного переезда Вагонзавод-Салка.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru