Поющий таксист работает в Екатеринбурге и выкладывает видео на YouTube (ВИДЕО)

«Поющий таксист» – так сам себя прозвал Дмитрий. Как оказалось, за плечами у него неоконченное музыкальное образование. Оно и слышно – поёт таксист поставленным голосом, пишет E1.ru. Сейчас музыка для него – хобби: удается петь для людей лишь, когда берёт заказы в такси.

Я всю жизнь музыкой занимаюсь, учился на певца. Год назад пришлось со сценой завязать, но душа требует песен. Да и дома сидеть не хотелось. Устроился в такси ради удовольствия, чтобы попеть людям песни, посмотреть на их реакцию. Особенно, когда неожиданно как запою, – признаётся Дмитрий. – Репертуар разный: от попсы до оперных арий. Смотрю сперва на человека, подбираю песню под него рассказывает Дмитрий.

Люди по-разному реагируют на неожиданное пение, в основном воспринимают с восторгом, рассказывает Дмитрий.

Девушкам начинаешь петь, а они поначалу убежать пытаются, – смеётся Дмитрий. – Потом понимают, что к чему, вслушаются и хлопают. Мне просто нравится так время проводить: кататься и петь. А чтобы кататься, нужен бензин, поэтому устроился в такси. Зарабатываю на бензин, езжу и кайфую от того, что пою людям песни.

Видео: E1.ru