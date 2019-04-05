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В Березовском начали водить экскурсии в подъезд дома, где жил Витя АК-47
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Березовском начали водить экскурсии в подъезд дома, где жил Витя АК-47

Сегодня, 09:45Crazy NewsФото: Витя АК-47/instagram.com/vityaak/
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