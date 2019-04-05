В Березовском начали водить экскурсии в подъезд дома, где жил Витя АК-47
Сегодня, 09:45Crazy NewsФото: Витя АК-47/instagram.com/vityaak/
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В подъезд дома в Березовском, где жил рэпер Витя АК-47, начали водить экскурсии, об этом рэпер рассказал на своей странице в соцсети.
Как отмечает Виктор Гостюхин (АК-47), информация о том, что в дом, где он жил, организованы экскурсии, стала для него неожиданностью. Об этом он узнал, прочитав публикацию в газете.
Гостюхин сообщил, что ранее ему стало известно, что на этаже, где он жил, собирались местные ребята и читали рэп.
В моём родном городе открыта экскурсия в подъезд, где я жил и начинал. Я в шоке. Мне не раз говорили, что на моем этаже собираются и читают мой рэп. Теперь нужна табличка на доме: «Здесь жил и начинал великий поэт современник...»,написал рэпер в соцсети.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей