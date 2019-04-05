В Березовском начали водить экскурсии в подъезд дома, где жил Витя АК-47

Как отмечает Виктор Гостюхин (АК-47), информация о том, что в дом, где он жил, организованы экскурсии, стала для него неожиданностью. Об этом он узнал, прочитав публикацию в газете.

Гостюхин сообщил, что ранее ему стало известно, что на этаже, где он жил, собирались местные ребята и читали рэп.