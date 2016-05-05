Житель Нижнего Тагила упал с дерева, собирая ветки пихты для банного веника: отыскать его в лесу удалось спасателям (ФОТО)
5 мая 2016, 14:45Crazy NewsПавел Щербина
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Накануне в лесопарковой зоне на Вагонке произошёл ицидент, потребовавший участия не только медиков, но и спасателей.
Сюжеты: Нижний Тагил
Тагильчанин 1975 года рождения промышлял тем, что рубил ветки пихты для изготовления банных веников. Утром 3 мая мужчина сорвался с дерева и упал, сломав ногу.
Он позвонил в скорую, но скорая не могла определить его местоположение. Тогда были вызваны спасатели. Мужчина смог примерно описать по телефону место, где он находится. Спасатели нашли его, а затем транспортировали к карете скорой помощи рассказал журналистам TagilCity.ru начальник поисково-спасательной службы, номинант на премию «Человек года 2016» - Юрий Миенков.
Затем пострадавший мужчина был осмотрен медиками и госпитализирован.
ФОТО: cznnt.ru
© Эрик Х., TagilCity.ru
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