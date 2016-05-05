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Житель Нижнего Тагила упал с дерева, собирая ветки пихты для банного веника: отыскать его в лесу удалось спасателям (ФОТО)
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Житель Нижнего Тагила упал с дерева, собирая ветки пихты для банного веника: отыскать его в лесу удалось спасателям (ФОТО)

5 мая 2016, 14:45Crazy NewsПавел Щербина
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