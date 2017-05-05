Дикий хомяк провалился в колодец в Красноуфимске (ФОТО)
5 мая 2017, 14:10Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Жительница Красноуфимска рассказала в соцсетях о том, как пытается помочь дикому хомяку.
Зверька женщина заметила, когда утром отправилась на пробежку. Она говорит, что бедняга мечется в колодце и не может выбраться. Взять зверька в руки невозможно – он очень агрессивен.
Женщина соорудила зверьку лесенку из веток, если он не сможет выбраться – она будет искать иные способы помочь ему, пишет КСК66.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: КСК66
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей