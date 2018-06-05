«Первый канал» в сюжете о Екатеринбурге перепутал команды ЧМ-2018 (ВИДЕО)

«Первый канал» снял сюжет о Екатеринбурге. Сюжет, как сообщает Е1, был с ошибками. В частности, корреспонденты перепутали команды, которые будут выступать в матчах на «Екатеринбург-Арене». Вместо сборных, заявленных путем жеребьевки к участию в матчах в Екатеринбурге, корреспонденты назвали сборные, которые будут играть в Калининграде. Также телеведущая перепутала японцев и корейцев.