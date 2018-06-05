«Первый канал» в сюжете о Екатеринбурге перепутал команды ЧМ-2018 (ВИДЕО)
5 июня, 12:40Crazy News
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«Первый канал» снял ошибочный сюжет о ЧМ-2018, корреспонденты перепутали сборные по футболу, которые будут играть в матчах на «Екатеринбург-Арене».
Сюжеты: Екатеринбург
«Первый канал» снял сюжет о Екатеринбурге. Сюжет, как сообщает Е1, был с ошибками. В частности, корреспонденты перепутали команды, которые будут выступать в матчах на «Екатеринбург-Арене». Вместо сборных, заявленных путем жеребьевки к участию в матчах в Екатеринбурге, корреспонденты назвали сборные, которые будут играть в Калининграде. Также телеведущая перепутала японцев и корейцев.
В четырехминутном сюжете федерального канала было рассказано о строительстве стадиона и достопримечательностях столицы Урала.
Видео: «Первый канал»
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