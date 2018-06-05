Тагильчанин поедет в Магадан мыть золото

14 июня в Магадане пройдут четвертые по счету соревнования по промывке золотоносного песка. Участники мероприятия должны за 15-20 минут намыть как можно больше золота. Призовой фонд – 3 млн рублей.

Победитель получит 1 млн рублей. За второе место дается 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей. В этом году в соревновании примут участие 100 человек, сообщает портал «Весьма».

Сейчас к участию уже допущены 70 человек, 61 человек – колымчане, 15 из них – женщины. Также среди участников заявлены гости из Хабаровска, Белгорода и Иркутска. Помимо этого, впервые за историю мероприятия в соревновании примет участие житель Нижнего Тагила.

СМИ региона проявляют интерес к тагильчанину, также это связано с тем, что мэр Нижнего Тагила был назначен и.о. губернатора Магаданской области.