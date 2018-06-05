Тагильчанин поедет в Магадан мыть золото
В Магаданской области пройдет ежегодный традиционный конкурс, участники которого должны на время намыть как можно больше золота. В 2018 году среди участников есть тагильчанин.
14 июня в Магадане пройдут четвертые по счету соревнования по промывке золотоносного песка. Участники мероприятия должны за 15-20 минут намыть как можно больше золота. Призовой фонд – 3 млн рублей.
Победитель получит 1 млн рублей. За второе место дается 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей. В этом году в соревновании примут участие 100 человек, сообщает портал «Весьма».
Сейчас к участию уже допущены 70 человек, 61 человек – колымчане, 15 из них – женщины. Также среди участников заявлены гости из Хабаровска, Белгорода и Иркутска. Помимо этого, впервые за историю мероприятия в соревновании примет участие житель Нижнего Тагила.
СМИ региона проявляют интерес к тагильчанину, также это связано с тем, что мэр Нижнего Тагила был назначен и.о. губернатора Магаданской области.
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