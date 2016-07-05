Качканарцы обнаружили недалеко от города метровую гадюку (ФОТО)

Фотография была размещена в социальной сети. Она сопровождается предупреждающей подписью: «Чистые ключи! Около Именновска! Змеи! Такую и в зоопарке не встретишь! Будьте осторожнее».

Фото большой рептилии активно обсуждают пользователей интернета.

Фу фу фу!!! Не хотелось бы с ней встретиться оставила комментарий под фотографией одна из интернет-читательниц.

Ух ты ж, ешкин кот. Что-то мне кажется, что кто-то выпустил змейку погулять? Вряд ли у нас в лесах таких размеров могут водиться. Хотя всякое может быть... поделился своим мнением житель Качканара.

Другие свердловчане сообщили, что ранее уже видели таких же змей в местных лесах, правда, меньших размеров.

Сотрудники зоопарка в Екатеринбурге пояснили, что пресмыкающееся на снимке – гадюка-меланист. Этот вид ядовитых змей достаточно распространен в уральских лесах. Однако размеры взрослой особи достигают максимум 40 сантиметров. Длина же гадюки на фото – не меньше метра. Есть предположение, что это просто неудачный снимок, сделанный с близкого ракурса.

Тем не менее, даже маленькие гадюки ядовиты. За весенне-летний период в Свердловской области зафиксировано уже свыше 10-ти укусов змей. В екатеринбургском зоопарке предупреждают свердловчан, которые бывают в лесу и могут столкнуться с рептилиями: ни в коем случае нельзя пытаться их убить или потрогать - необходимо просто пройти мимо.