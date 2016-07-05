В Екатеринбурге заводчицы кошек делили котят через суд

Прежде чем случить животных, хозяйка кошки отдала 4 тысячи рублей за вязку, согласно контракту. В мае 2016 года британская короткошёрстная по кличке Нутэлла принесла помет из шести котят. Как было сказано в договоре о вязке, если на свет появляется больше пяти котят, то два из них переходят к владелице «отца», либо нужно возместить «товар» в денежном эквиваленте (60 тысяч рублей).

Так, Ольга подумала, что хозяйка плодовитой Нутэллы должна отдать ей деньги за третьего детеныша, помимо двух котят. А Лариса решила, что 4 тысячи рублей – это всё, что она должна была заплатить коллеге.

В суде, куда обратилась Ольга с требованием передачи ей имущества и возмещении денежных средств, женщинам помогли разобраться. Лариса с предъявленным к ней требованием не согласилась и подала встречный иск. По ее условиям, Ольга должна вернуть деньги за вязку, а также заплатить 10 тысяч рублей за куплю-продажу «семенного материала», плюс оплатить госпошлину – 500 рублей.

По итогам судебного разбирательства, суд Орджоникидзевского района постановил, что Лариса должна отдать Ольге двух котят. Свердловский областной суд данное решение не изменил, сообщили в пресс-службе учреждения.