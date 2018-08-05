Беглец в подгузнике: ребенок сбежал из детского сада в Вологде

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В интернете появилось видео, на котором видно, как маленький ребенок в одном подгузнике гуляет один по улице. Инцидент произошел в Вологде.
Как сообщает НТВ, маленький ребенок в одном подгузнике сбежал из частного детского сада.
Видео
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Видео: НТВ
Ребенок 10 минут гулял по проезжей части двора, пока его не заметила проходившая мимо женщина — она вернула беглеца обратно.
Следственный комитет начал проверку в дошкольном учреждении.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей