Массовый отстрел волков разрешен в Свердловской области

С 1 декабря по 30 апреля разрешается неограниченная охота на волков, в связи с увеличением их количества.

Департамент по охране и регулированию животного мира Свердловской области издал приказ №308, согласно которому отстреливать волков можно теперь без количественных ограничений. Данная мера вызвана угрозой жизни и здоровью жителям населенных пунктов, к которым часто наведываются волки.



По данным последнего маршрутного учета, в лесах сейчас обитают 576 волков, которые быстро размножаются. Волки находятся в основном на северо-востоке области и, по сообщениям местных жителей, ежедневно крадут с цепи собак.



Заниматься охотой на волков можно будет в 18 муниципалитетах, в том числе охотничьих угодьях Верхнего Тагила, Кировграда, Кушвы и других городах и округах, сообщает Ura.ru.