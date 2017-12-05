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Новости Нижнего Тагила

Массовый отстрел волков разрешен в Свердловской области

5 декабря 2017, 18:00Добавить новость
Свердловская область,животные,обстрел,охрана,нападение,разрешение,волки,охота

С 1 декабря по 30 апреля разрешается неограниченная охота на волков, в связи с увеличением их количества.

Департамент по охране и регулированию животного мира Свердловской области издал приказ №308, согласно которому отстреливать волков можно теперь без количественных ограничений. Данная мера вызвана угрозой жизни и здоровью жителям населенных пунктов, к которым часто наведываются волки.

По данным последнего маршрутного учета, в лесах сейчас обитают 576 волков, которые быстро размножаются. Волки находятся в основном на северо-востоке области и, по сообщениям местных жителей, ежедневно крадут с цепи собак.

Заниматься охотой на волков можно будет в 18 муниципалитетах, в том числе охотничьих угодьях Верхнего Тагила, Кировграда, Кушвы и других городах и округах, сообщает Ura.ru.

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