-3
Свердловская область
Нижний Тагил
-3
утро: -5
день: -4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 58.69 - 0.3
EUR 69.63 - 0.28
Новости Нижнего Тагила

Юная дзюдоистка из Саратова получила 500 тыс. руб. за победу в конкурсе «Я за спорт»

5 декабря 2017, 23:45Добавить новость
дети,конкурс,соревнования,спорт,Саратов,дзюдо,одноклассники,видео,победитель

Социальная сеть Одноклассники провела конкурс «Я за спорт» среди юных спортсменов, в котором выиграла 15-летняя дзюдоистка Лилия Нугаева из Саратова. 

От организаторов конкурса она получит полмиллиона рублей. По словам девочки, деньги она потратит на инвентарь в детскую спортшколу.

В первом этапе конкурса, организованным онлайн-аукционом поддержанных автомобилей и социальной сетью Одноклассники, пользователям ОК нужно было предоставить видеозапись с рассказом о себе и о своих спортивных результатах или провести трансляцию в ОК Live с аналогичной темой, поставив хэштег своего вида спорта.

Во второй этап прошли 10 человек, которых выбрали жюри - организаторы конкурса и спортивные блоггеры.

В финал прошло трое участников: Лилия Нуриева, семья волейболистов Маршаловых и уличный спортсмен Виктор Кочевых. Финальным заданием было создание видео, в котором участники показывают программу тренировок своего вида спорта. 

Победитель определился путем голосования пользователями ОК.

В конкурсе приняли участие более 1500 человек, а видео участников собрали больше 7,5 млн. просмотров. 

Организаторы считают, что такие конкурсы популяризируют любительский спорт, а он, в свою очередь, составляет основу здоровой нации, сообщают «Новые известия».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

«Одноклассники» и CarPrice наградят лучших молодых спортсменов
11 сентября, 17:35
0 0
Свердловская дзюдоистка завоевала серебро первенства России
11 ноября, 11:05
1 0
Тагильские хоккеисты провели для особых ребят «Зарядку с чемпионом» (ФОТО)
11 ноября, 09:30
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 259
Подписаться на новости