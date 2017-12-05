Юная дзюдоистка из Саратова получила 500 тыс. руб. за победу в конкурсе «Я за спорт»

Социальная сеть Одноклассники провела конкурс «Я за спорт» среди юных спортсменов, в котором выиграла 15-летняя дзюдоистка Лилия Нугаева из Саратова.

От организаторов конкурса она получит полмиллиона рублей. По словам девочки, деньги она потратит на инвентарь в детскую спортшколу.





В первом этапе конкурса, организованным онлайн-аукционом поддержанных автомобилей и социальной сетью Одноклассники, пользователям ОК нужно было предоставить видеозапись с рассказом о себе и о своих спортивных результатах или провести трансляцию в ОК Live с аналогичной темой, поставив хэштег своего вида спорта.





Во второй этап прошли 10 человек, которых выбрали жюри - организаторы конкурса и спортивные блоггеры.





В финал прошло трое участников: Лилия Нуриева, семья волейболистов Маршаловых и уличный спортсмен Виктор Кочевых. Финальным заданием было создание видео, в котором участники показывают программу тренировок своего вида спорта.





Победитель определился путем голосования пользователями ОК.





В конкурсе приняли участие более 1500 человек, а видео участников собрали больше 7,5 млн. просмотров.





Организаторы считают, что такие конкурсы популяризируют любительский спорт, а он, в свою очередь, составляет основу здоровой нации, сообщают «Новые известия».