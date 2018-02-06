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Жильцы элитного дома в Екатеринбурге требуют снести палатку с шаурмой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жильцы элитного дома в Екатеринбурге требуют снести палатку с шаурмой

6 февраля, 07:30Crazy News
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