Жильцы элитного дома в Екатеринбурге требуют снести палатку с шаурмой
6 февраля, 07:30Crazy News
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Урала жители клубного дома «Тихвин» жалуются на палатку с шаурмой, которая, по их мнению, портит вид из окна. Они требуют снести строение.
Сюжеты: Екатеринбург
Жильцы уверены, что объект был возведен незаконно: на этом месте строения не предусмотрены. Территория принадлежит администрации города, поэтому именно туда люди будут жаловаться.
В мэрии Екатеринбурга сообщили, что специалисты администрации обязательно проведут проверку по данному факту. Скорее всего, палатка действительно была установлена незаконно. Сейчас информация находится в районной администрации. Как сообщили в мэрии, меры будут приняты максимально оперативно, передает «Ura.ru».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей