Жильцы элитного дома в Екатеринбурге требуют снести палатку с шаурмой

Жильцы уверены, что объект был возведен незаконно: на этом месте строения не предусмотрены. Территория принадлежит администрации города, поэтому именно туда люди будут жаловаться.

В мэрии Екатеринбурга сообщили, что специалисты администрации обязательно проведут проверку по данному факту. Скорее всего, палатка действительно была установлена незаконно. Сейчас информация находится в районной администрации. Как сообщили в мэрии, меры будут приняты максимально оперативно, передает «Ura.ru».