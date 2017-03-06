Экстремал из Екатеринбурга прошел по тросу на 200-метровой высоте (ВИДЕО)

Стропа для канатоходца-хайлайнера была протянута между растяжками самой высокой в стране антенны, пишет «Областная газета». Некоторое время назад сообщалось, что вышка будет снесена, поэтому экстремалы в ускоренном темпе поспешили выполнить захватывающий трюк.