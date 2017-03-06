Экстремал из Екатеринбурга прошел по тросу на 200-метровой высоте (ВИДЕО)
6 марта 2017, 08:20Crazy News
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Екатеринбуржец Максим Кагин прошел по тросу на 200-метровой высоте в Галиче Костромской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Стропа для канатоходца-хайлайнера была протянута между растяжками самой высокой в стране антенны, пишет «Областная газета». Некоторое время назад сообщалось, что вышка будет снесена, поэтому экстремалы в ускоренном темпе поспешили выполнить захватывающий трюк.
Путешествие Максима Кагина и его коллеги Богдана Корженевского было запечатлено на видео. Ранее, в сентябре 2016 года, екатеринбуржец преодолел расстояние в 60 метров по тросу между строительными кранами в столице России.
Видео: Bogdan036 на YouTube
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