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Экстремал из Екатеринбурга прошел по тросу на 200-метровой высоте (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Экстремал из Екатеринбурга прошел по тросу на 200-метровой высоте (ВИДЕО)

6 марта 2017, 08:20Crazy News
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