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Новости Нижнего Тагила

Повар как дед Путина: президент РФ развеял стереотип о мужских и женских профессиях

6 марта 2018, 22:35Добавить новость
город,Нижний Тагил,Путин,УВЗ,специалисты,Рабочая молодежь,форум,технологии
В диалоге с молодыми специалистами в Нижнем Тагиле Владимир Путин развеял стереотип о том, что есть исключительно женские или мужские профессии. Он рассказал ребятам о своем дедушке, который работал поваром и гордился своим делом.

Участники VI Всероссийского форума рабочей молодежи в Нижнем Тагиле спросили Владимира Путина, как он относится к девушкам, которые выбирают мужские профессии, и к мужчинам, которые идут на женскую работу. На что президент заявил, что такое разделение профессий считает необоснованным стереотипом.

 

Во-первых, деление на профессии - это штамп, за которым мало что стоит. Мой дед был поваром, отец - мастер на вагоностроительном заводе. И они оба были довольны жизнью и гордились своим делом. Вспомните, ведь и во время Великой Отечественной Войны, и в послевоенное время женщины работали на мужских профессиях, -- поделился с участниками форума Владимир Путин.


Он обратил внимание на активное внедрение технологий в производство, благодаря которым расширяются возможности для женщин. Теперь с помощью современной техники работа на предприятиях становится доступной для девушек, и они работают эффективно.

В IT-сфере в World Skills наши девочки занимают первые места. Главное ведь что - чтобы по душе было! Тогда человек будет добиваться результатов, -- подытожил свою речь президент РФ.


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